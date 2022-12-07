В оккупированном Крыму разрешили использовать пиротехнику в новогоднюю ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. "Председатель" временно оккупированного Крыма сергей аксенов сообщил о снятии ограничения на применение и использование пиротехники в новогоднюю ночь. Об этом он рассказал в своем Telegram-аккаунте, информирует УНН.
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"Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий. К указу "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым" внесены соответствующие изменения, документ опубликован на портале Правительства республики", - подчеркнул он.
Также он призвал соблюдать определенные моральные рамки при проведении праздничных мероприятий.
Дополнение
В конце августа аксенов заявил, что "власть" запретила использовать на территории республики пиротехнические изделия и беспилотные воздушные аппараты до конца так называемой специальной военной операции.