В оккупированном Крыму разрешили использовать пиротехнику в новогоднюю ночь

Цитата

"Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий. К указу "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым" внесены соответствующие изменения, документ опубликован на портале Правительства республики", - подчеркнул он.

Также он призвал соблюдать определенные моральные рамки при проведении праздничных мероприятий.

Дополнение

В конце августа аксенов заявил, что "власть" запретила использовать на территории республики пиротехнические изделия и беспилотные воздушные аппараты до конца так называемой специальной военной операции.