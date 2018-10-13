В окупованому Донецьку з’явились написи “Слава Україні”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Проукраїнські листівки розклеїли у непідконтрольних українському уряду містах на Донбасі, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як пише видання, постери з привітаннями до Дня захисника України з’явились на адмінбудівлях, поблизу ринків та зупинок громадського транспорту.
“Фотографії... надіслали мешканці різних міст, які підконтрольні угрупованням “ДНР” та “ЛНР”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією видання, у Донецьку синьо-жовті листівки помітили на будівлі контрольованої Росією “адміністрації” Пролетарського району міста.
Крім того, видання відзначає, що на вулиці Пухова біля каплички Святого Апостола Іоанна Богослова вивісили український прапор, а на вулиці Університетській з’явився напис “Слава Україні!”.
ЗМІ додавє, що таке ж проукраїнське гасло помітили на будівлі школи на вулиці Космонавтів у місті Дебальцеві Донецької області.
А напис “Донбас — Україна” — на будинку культури міста Антрацит Луганської області.
Нагадаємо, День захисника України - свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначається як день створення Української повстанської армії.