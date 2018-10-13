В оккупированном Донецке появились надписи "Слава Украине"

Как пишет издание, постеры с поздравлениями ко Дню защитника Украины появились на админзданиях, вблизи рынков и остановок общественного транспорта.

"Фотографии ... прислали жители разных городов, подконтрольных группировкам "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

По информации издания, в Донецке сине-желтые листовки заметили на здании контролируемой Россией "администрации" Пролетарского района города.

Кроме того, издание отмечает, что на улице Пухова у часовни Святого Апостола Иоанна Богослова вывесили украинский флаг, а на улице Университетской появилась надпись "Слава Украине!".

СМИ добавляет, что такой же проукраинский лозунг заметили на здании школы на улице Космонавтов в городе Дебальцево Донецкой области.

А надпись "Донбасс - Украина" - на доме культуры города Антрацит Луганской области.

Напомним, День защитника Украины - праздник, отмечаемый в Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечается как день создания Украинской повстанческой армии.