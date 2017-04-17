В окупованих районах Донбасу тривають активні навчання ДРГ бойовиків – експерт з військових питань

«На Макіївському тактичному полігоні відбувається навчання диверсійно-розвідувальних груп і снайперів бойовиків з урахуванням «зеленки». Інструкторами бойовиків виступають бійці спецпідрозділу з РФ «Сатурн». Ця інформація свідчить про те, що наразі росіяни приймають активну участь в організації ДРГ на наші тимчасово окупованій території», – заявив Д.Снєгирьов.

«Тренування ДРГ відбувається і на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема поблизу селища Фабричне – це за два з половиною кілометри від луганського летовища… Бойовики готуються до «зеленки» і до активізації військового протистояння шляхом загострення протистояння через рейди диверсійно-розвідувальних груп», – наголосив він.