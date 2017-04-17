В окупованих районах Донбасу тривають активні навчання ДРГ бойовиків – експерт з військових питань
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей відбуваються активні навчання диверсійно-розвідувальних груп бойовиків російськими спецпризначенцями. Це свідчить про плани окупантів загострити ситуацію в зоні АТО через рейди ДРГ. Про це в ефірі “5 каналу” заявив експерт з військових питань, співголова ГІ “Права справа” Дмитро Снєгирьов, передає УНН.
«На Макіївському тактичному полігоні відбувається навчання диверсійно-розвідувальних груп і снайперів бойовиків з урахуванням «зеленки». Інструкторами бойовиків виступають бійці спецпідрозділу з РФ «Сатурн». Ця інформація свідчить про те, що наразі росіяни приймають активну участь в організації ДРГ на наші тимчасово окупованій території», – заявив Д.Снєгирьов.
«Тренування ДРГ відбувається і на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема поблизу селища Фабричне – це за два з половиною кілометри від луганського летовища… Бойовики готуються до «зеленки» і до активізації військового протистояння шляхом загострення протистояння через рейди диверсійно-розвідувальних груп», – наголосив він.