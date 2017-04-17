В оккупированных районах Донбасса идут активные обучения ДРГ боевиков - эксперт по военным вопросам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей происходят активные обучения диверсионно-разведывательных групп боевиков российскими спецназовцами. Это свидетельствует о планах оккупантов обострить ситуацию в зоне АТО через рейды ДРГ. Об этом в эфире “5 канала” заявил эксперт по военным вопросам, сопредседатель ГИ “Правое дело” Дмитрий Снегирев, передает УНН.
“На Макеевском тактическом полигоне происходит обучение диверсионно-разведывательных групп и снайперов боевиков на базе ” зеленки “. Инструкторами боевиков выступают бойцы спецподразделения по РФ „Сатурн“. Эта информация свидетельствует о том, что сейчас россияне принимают активное участие в организации ДРГ на наши временно оккупированной территории”, — заявил Д.Снегирев.
“Тренировка ДРГ происходит и на территории временно оккупированной Луганщины. В частности вблизи поселка Фабричное — это за два с половиной километра от луганского аэропорта ... Боевики готовятся к „зеленки“ и к активизации военного противостояния путем обострения противостояния через рейды диверсионно-разведывательных групп”, — подчеркнул он.