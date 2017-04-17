В оккупированных районах Донбасса идут активные обучения ДРГ боевиков - эксперт по военным вопросам

“На Макеевском тактическом полигоне происходит обучение диверсионно-разведывательных групп и снайперов боевиков на базе ” зеленки “. Инструкторами боевиков выступают бойцы спецподразделения по РФ „Сатурн“. Эта информация свидетельствует о том, что сейчас россияне принимают активное участие в организации ДРГ на наши временно оккупированной территории”, — заявил Д.Снегирев.

“Тренировка ДРГ происходит и на территории временно оккупированной Луганщины. В частности вблизи поселка Фабричное — это за два с половиной километра от луганского аэропорта ... Боевики готовятся к „зеленки“ и к активизации военного противостояния путем обострения противостояния через рейды диверсионно-разведывательных групп”, — подчеркнул он.