В оккупированных районах Донбасса идут активные обучения ДРГ боевиков - эксперт по военным вопросам

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37688 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101468 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154707 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115695 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116085 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112302 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104112 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107017 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103521 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153147 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В оккупированных районах Донбасса идут активные обучения ДРГ боевиков - эксперт по военным вопросам

В оккупированных районах Донбасса идут активные обучения ДРГ боевиков - эксперт по военным вопросам

Киев  •  УНН

 • 5718 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей происходят активные обучения диверсионно-разведывательных групп боевиков российскими спецназовцами. Это свидетельствует о планах оккупантов обострить ситуацию в зоне АТО через рейды ДРГ. Об этом в эфире “5 канала” заявил эксперт по военным вопросам, сопредседатель ГИ “Правое дело” Дмитрий Снегирев, передает УНН.

“На Макеевском тактическом полигоне происходит обучение диверсионно-разведывательных групп и снайперов боевиков на базе ” зеленки “. Инструкторами боевиков выступают бойцы спецподразделения по РФ „Сатурн“. Эта информация свидетельствует о том, что сейчас россияне принимают активное участие в организации ДРГ на наши временно оккупированной территории”, — заявил Д.Снегирев.

“Тренировка ДРГ происходит и на территории временно оккупированной Луганщины. В частности вблизи поселка Фабричное — это за два с половиной километра от луганского аэропорта ... Боевики готовятся к „зеленки“ и к активизации военного противостояния путем обострения противостояния через рейды диверсионно-разведывательных групп”, — подчеркнул он.

Украинские Национальные Новости

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