В Окружному адмінсуді не знають, що працівники НАБУ вилучили з суду під час обшуків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Окружному адміністративному суді міста Києва не знають, що саме працівники національного антикорупційного бюро України вилучили з суду під час обшуків. Про це повідомив журналістам суддя цього суду Богдан Санін, передає УНН.
“Ми бачили те, що працівники НАБУ виносили великі пакети з чимось всередині. Ми попросили їх проінформувати, що саме у середині, чи це сервера, чи це комп’ютерна те6хніка, чи можливо, якісь справи вилучили. Нажаль, таку інформацію, вони не повідомили,” — сказав Б.Санін.
Він також зазначив, що протокол вилучення працівники НАБУ не надавали.
Нагадаємо, сьогодні в Окружному адміністративному суді Києва пройшли обшуки.