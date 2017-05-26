В Окружном административном суде не знают, что работники НАБУ изъяли из суда во время обысков

“Мы видели то, что работники НАБУ выносили большие пакеты с чем то внутри. Мы попросили их проинформировать, что именно внутри, или это сервера, или это компьютерная те6хника, возможно, какие-то дела изъяли. К сожалению, такую ​​информацию, они не сообщили,” — сказал Б.Санин.

Он также отметил, что протокол изъятия работники НАБУ не предоставляли.

Напомним, сегодня в Окружном административном суде Киева прошли обыски.