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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Окружном административном суде не знают, что работники НАБУ изъяли из суда во время обысков

Киев • УНН

 • 9752 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Окружном административном суде города Киева не знают, что именно работники национального антикоррупционного бюро Украины изъяли из суда во время обысков. Об этом сообщил журналистам судья этого суда Богдан Санин, передает УНН.

В Окружном административном суде не знают, что работники НАБУ изъяли из суда во время обысков

“Мы видели то, что работники НАБУ выносили большие пакеты с чем то внутри. Мы попросили их проинформировать, что именно внутри, или это сервера, или это компьютерная те6хника, возможно, какие-то дела изъяли. К сожалению, такую ​​информацию, они не сообщили,” — сказал Б.Санин.

Он также отметил, что протокол изъятия работники НАБУ не предоставляли.

Напомним, сегодня в Окружном административном суде Киева прошли обыски.

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