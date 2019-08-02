В окремих регіонах України оголошено штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В окремих регіонах України 4 серпня очікується ускладнення погодних умов. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“Внаслідок переміщення активного циклону у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях України очікуються грози, значні, місцями сильні дощі, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, подекуди 25 м/с, в окремих районах град (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, — повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, 4 серпня за прогнозами синоптиків, температура вночі 9-14°, вдень 19-25°, на Закарпатті та півдні країни вночі 14-20°, вдень 20-25°.