В офісній будівлі в Мельбурні сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Велика пожежа сталася в одному з офісних будівель в центрі Мельбурна. Для його локалізації пожежна служба міста задіяла більше 50 співробітників. Про це в понеділок повідомляє телерадіокорпорація ABC, передає УНН.
"Рятувальники прибули на місце загоряння на ріг вулиць Бурк і Рассел близько 11:50 (4:50 Київ). До цього моменту вогонь вже охопив всю будівлю, включаючи дах. Співробітники служби евакуювали всіх людей з сусідніх будівель і перекрили прилеглі вулиці для забезпечення безпеки в районі пожежі. На даному етапі ніяких відомостей про постраждалих в результаті пожежі немає", - зазначено в заяві міської пожежної служби, опублікованому на сайті відомства.
За даними ABC в будівлі розташовувалися офіси декількох компаній і ресторан. Пожежна служба та поліція міста почали розслідування причин загоряння.
Нагадаємо, поблизу аеропорту Хітроу на складі спалахнула пожежа. А у Сіднеї работа аеропорту була припинена через пожежу у диспетчерській вежі.