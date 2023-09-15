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В Офісі Президента розповіли, як просувається відновлення Харківщини

В Офісі Президента розповіли, як просувається відновлення Харківщини

Київ • УНН

 • 334853 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад. Цього разу воно було присвячене Харківщині. Зазначається, що резервного фонду Харківська ОВА отримала 1,3 млрд грн на зведення фортифікацій. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Цитата

«Вдруге провели цей захід в новому форматі безпосереднього спілкування з представниками територіальних громад регіонів нашої країни. Минулого разу говорили з представниками Херсонщини, а цього разу - з Харківщини», - написав Єрмак.

За його словами, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, Голова ВРУ Руслан Стефанчук, його заступник Олексій Кулеба та інші члени команди чітко говорили про відновлення регіону.

Як пише ОП, начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в регіоні проживають 513 тисяч внутрішньо переміщених осіб, яким виплачено 7 млрд грн соціальної підтримки.

«На виконання завдання Президента України на деокупованих територіях Харківської області відновлено 90% електропостачання та 78% газопостачання. Крім того, реалізуються проекти з відбудови зруйнованих споруд на суму 1,1 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Керівник Офісу Президента з посиланням на прем'єр-міністра зазначив, що було виділено 3,6 млрд грн на відновлення населених пунктів та інфраструктури житлового й громадського призначення на Харківщині.

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«У пріоритеті – капітальний ремонт шкіл, житлових багатоповерхівок, лікарень. Також у фокусі уваги – підготовка енергосистеми до опалювального сезону, відновлення втрачених потужностей і захист об’єктів енергетики та критичної інфраструктури. На Харківщині відновлюють п’ять мостових споруд, очікується проектно-кошторисна документація ще на вісім таких об’єктів», - написав Єрмак.

Він зазначив, забезпечується підтримка бізнесу, зокрема шляхом надання пільгових кредитів, мікрогрантів для розвитку власної справи.

«З резервного фонду Харківська ОВА отримала 1,3 млрд грн на зведення фортифікацій», - повідомив Єрмак.

Окрім того, за його словами, було порушено питання щодо відновлення зруйнованого російськими окупантами житла та критичної інфраструктури.

«Зокрема, до розмови долучилися жителі села Циркуни – одного з п’яти населених пунктів, які в межах пілотного державного проекту відбудовуватимуть комплексно й за новими принципами», - повідомив Єрмак.

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