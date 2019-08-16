В Офісі Президента повідомили деталі візиту Нетаньягу в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У понеділок, 19 серпня в Києві відбудеться низка заходів за участю Президента України та Прем’єр-міністра Держави Ізраїль. Детальну програму оприлюднили сьогодні в пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.
Так, офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу відбудеться о 10:30, повідомляють в ОП.
Зустріч відбудеться в Маріїнському палаці.
О 12:45 в Маріїнському палаці відбудеться церемонія підписання українсько-ізраїльських документів, після чого о 13:00 Президент Зеленський та Прем’єр-міністр Нетаньягу виступлять із заявами для ЗМІ.
Також у понеділок о 15:20 Зеленський та Нетаньягу візьмуть участь у жалобних заходах з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру.
Захід відбудеться в Національному історико-меморіальному заповіднику “Бабин Яр”.
Як повідомляв УНН, раніше цього тижня стало відомо, що 19 серпня Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну.