В Офісі Генпрокурора зафіксували понад 80 тисяч воєнних злочинів з боку російських окупантів: п'ять тисяч – над цивільними
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Правоохоронними органами зареєстровано та здійснюється досудове розслідування більш як 80 тисяч воєнних злочинів. З них близько 5 тисяч стосуються жорстокого поводження з цивільним населенням. Про це заявив представник Офісу Генерального прокурора Денис Лисенко під час пресконференції, передає УНН.
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"... жорстокість окупантів та ворожих військ стосується не тільки цивільного населення, вона також характерна і для поводження з військовополоненими. На сьогодні правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування у 265 кримінальних провадженнях за фактом жорстокого поводження з військовополоненими. І на цей час вже визнано потерпілими більш як 1,5 тисячі українських військовополонених", – наголосив Лисенко.
За його словами, реальну кількість потерпілих, які стали жертвами катування на цей час, важко уявити.
"Ми вже встановили тисячі таких потерпілих. Проте в цьому контексті варто тримати в голові ту цифру, що на сьогодні нами ще розслідується близько 15 тисяч випадків незаконного позбавлення волі, а також більш як дві тисячі умисних вбивств. Тобто ми розуміємо, що ці злочини тісно пов’язані між собою, і ті особи, які незаконно були позбавлені волі, часто стають жертвами катувань. Так само як і вбиті особи дуже часто перед тим піддаються тортурам», – додав Лисенко.
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Представник Генпрокуратури зауважив, що існують певні тенденції у поведінці ворожих військ на території Україні. Жорстокість носить системний характер, вона характерна для всіх регіонів, абсолютно всі види підрозділів збройних сил рф, а також підконтрольних їй збройних формувань вчиняють порушення норм міжнародного гуманітарного права, які забороняють жорстоке поводження з цивільним населенням.
Також, за словами Лисенка, спостерігається пряма кореляція між кількістю воєнних злочинів, зокрема катувань, вчинених на певній території, із часом окупації цієї території, а також інтенсивністю бойових дій на цій території.
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