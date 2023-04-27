В Офісі Генпрокурора зафіксували понад 80 тисяч воєнних злочинів з боку російських окупантів: п'ять тисяч – над цивільними

Деталі

"... жорстокість окупантів та ворожих військ стосується не тільки цивільного населення, вона також характерна і для поводження з військовополоненими. На сьогодні правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування у 265 кримінальних провадженнях за фактом жорстокого поводження з військовополоненими. І на цей час вже визнано потерпілими більш як 1,5 тисячі українських військовополонених", – наголосив Лисенко.

За його словами, реальну кількість потерпілих, які стали жертвами катування на цей час, важко уявити.

"Ми вже встановили тисячі таких потерпілих. Проте в цьому контексті варто тримати в голові ту цифру, що на сьогодні нами ще розслідується близько 15 тисяч випадків незаконного позбавлення волі, а також більш як дві тисячі умисних вбивств. Тобто ми розуміємо, що ці злочини тісно пов’язані між собою, і ті особи, які незаконно були позбавлені волі, часто стають жертвами катувань. Так само як і вбиті особи дуже часто перед тим піддаються тортурам», – додав Лисенко.

Додамо

Представник Генпрокуратури зауважив, що існують певні тенденції у поведінці ворожих військ на території Україні. Жорстокість носить системний характер, вона характерна для всіх регіонів, абсолютно всі види підрозділів збройних сил рф, а також підконтрольних їй збройних формувань вчиняють порушення норм міжнародного гуманітарного права, які забороняють жорстоке поводження з цивільним населенням.

Також, за словами Лисенка, спостерігається пряма кореляція між кількістю воєнних злочинів, зокрема катувань, вчинених на певній території, із часом окупації цієї території, а також інтенсивністю бойових дій на цій території.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ: окупанти визнають, що по-звірячому вбивають українських військовополонених після допитів