В Офисе Генпрокурора зафиксировали более 80 тысяч военных преступлений со стороны российских оккупантов: пять тысяч - над гражданскими

Детали

"... жестокость оккупантов и вражеских войск касается не только гражданского населения, она также характерна и для обращения с военнопленными. На сегодня правоохранительными органами осуществляется досудебное расследование в 265 уголовных производствах по факту жестокого обращения с военнопленными. И в настоящее время уже признаны потерпевшими более 1,5 тысячи украинских военнопленных", – подчеркнул Лысенко.

По его словам, реальное количество пострадавших, которые стали жертвами пыток в настоящее время, трудно представить.

"Мы уже установили тысячи таких пострадавших. Однако в этом контексте стоит держать в голове ту цифру, что на сегодня нами еще расследуется около 15 тысяч случаев незаконного лишения свободы, а также более двух тысяч умышленных убийств. То есть мы понимаем, что эти преступления тесно связаны между собой, и те лица, которые незаконно были лишены свободы, часто становятся жертвами пыток. Так же как и убитые лица очень часто перед тем подвергаются пыткам», – добавил Лысенко.

Добавим

Представитель Генпрокуратуры отметил, что существуют определенные тенденции в поведении вражеских войск на территории Украины. Жестокость носит системный характер, она характерна для всех регионов, абсолютно все виды подразделений вооруженных сил рф, а также подконтрольных ей вооруженных формирований совершают нарушения норм международного гуманитарного права, которые запрещают жестокое обращение с гражданским населением.

Также, по словам Лысенко, наблюдается прямая корреляция между количеством военных преступлений, в частности пыток, совершенных на определенной территории, со временем оккупации этой территории, а также интенсивностью боевых действий на этой территории.

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