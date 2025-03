В одному запливі: українські плавці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді в Токіо

Деталі

Ілля Яременко та Максим Веракса здобули срібну та бронзову медалі у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем (клас - S13).

Доповнення

Таким чином, паралімпійська збірна України здобула вже 42 медалі у Токіо-2020.

THAT 15 INCREDIBLE! #BLR superstar Ihar Boki has won his 15th @Para_Swimming #Gold medal



He did it in style too, breaking a Paralympic record to win the Men's 50m Freestyle - S13 in 23.21 seconds #ParaSwimming #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/vkPS9b6mkZ

— Paralympic Games (@Paralympics) August 29, 2021