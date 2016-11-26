В одному з штатів США погодилися на перерахунок голосів на виборах

"У виборчій комісії повідомили, що розпочали підготовку до перерахунку, який має бути завершений не пізніше 13 грудня. Процес перерахунку голосів, який передбачає перегляд близько трьох мільйонів бюлетенів вручну, імовірно, розпочнеться наприкінці наступного тижня - після того, як будуть сплачені необхідні для цієї процедури кошти", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що аналогічні запити Д.Стайн планує подати ще в двох штатах - Мічигані та Пенсильванії.

Зазначається, що точна сума, яка необхідна для перерахунку, поки невідома. За словами Д.Стайн, у трьох штатах вона може сягнути близько семи мільйонів доларів США.

Повідомляється, у штаті Вісконсин майбутній президент Дональд Трамп випередив колишню кандидатку в президенти США від демократів Хілларі Клінтон на 27 тисяч голосів, в Пенсильванії - на 60 тисяч, в Мічигані - на десять тисяч.