В одном из штатов США согласились на пересчет голосов на выборах

"В избирательной комиссии сообщили, что начали подготовку к перерасчету, который должен быть завершен не позднее 13 декабря. Процесс пересчета голосов, который предусматривает пересмотр около трех миллионов бюллетеней вручную, вероятно, начнется в конце следующей недели - после того, как будут оплачены необходимые для этой процедуры средств ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что аналогичные запросы Д.Стайн планирует подать еще в двух штатах - Мичигане и Пенсильвании.

Отмечается, что точная сумма, которая необходима для пересчета, пока неизвестна. По словам Д.Стайн, в трех штатах она может составить около семи миллионов долларов США.

Сообщается, в штате Висконсин будущий президент Дональд Трамп опередил бывшую кандидатку в президенты США от демократов Хиллари Клинтон на 27 000 голосов, в Пенсильвании - на 60 000, в Мичигане - на 10 000.