В одному з районів Києва виявили сказ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Дніпровському районні міста Києва виявлено захворювання на сказ у кішки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Дніпровської РДА м.Києва, передає УНН.
"У зв’язку з виявленням захворювання на сказ у кішки, яка утримувалась в нашому районі у квартирі по вул. Курнатовського, 6 в котре нагадуємо про необхідність дотримання "Правил утримання собак та котів в м. Києві", - зазначили у прес-службі.
У зв’язку з цим, за інформацією райдержадміністрації, територія Дніпровського району, окреслена вулицями Сулеймана Стальського, Братиславською, Миропільською та проспектом Алішера Навої, визнана загрозливою зоною, на якій запроваджено карантинні обмеження щодо сказу.
При цьому у прес-службі додали, що карантинні обмеження скасовуються через 60 днів після останнього виявлення захворювання на сказ в цій зоні.
В адміністрації також порекомендували власникам домашніх улюбленців, які проживають на цій території, провести профілактичне щеплення тварин проти сказу.
Як повідомляв УНН, на Рівненщині ввели карантин через скажену лисицю.