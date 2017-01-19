В одном из районов Киева обнаружили бешенство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Днепровском районные города Киева обнаружено заболевание бешенством у кошки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Днепровской РГА Киева, передает УНН.
"В связи с выявлением заболевания бешенством у кошки, которая содержалась в нашем районе в квартире по ул. Курнатовского, 6 в очередной раз напоминаем о необходимости соблюдения" Правил содержания собак и кошек в г. Киеве ", - отметили в пресс-службе .
В связи с этим, по информации райгосадминистрации, территория Днепровского района, очерченная улицам Сулеймана Стальского, Братиславской, Миропольская и проспектом Алишера Навои, признана угрожающей зоной, на которой введен карантин по бешенству.
При этом в пресс-службе добавили, что карантин отменяется через 60 дней после последнего выявления заболевания бешенством в этой зоне.
В администрации также порекомендовали владельцам домашних любимцев, которые проживают на этой территории, провести профилактическую прививку животных против бешенства.
Как сообщал УНН, в Ровенской области ввели карантин из-за бешеной лисы .