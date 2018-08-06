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В одному з парків Харкова розфарбували пам'ятник героям УПА

В одному з парків Харкова розфарбували пам'ятник героям УПА

Київ • УНН

 • 12470 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Невідомі розфарбували пам'ятник героям УПА у Молодіжному парку Харкова. Нині поліцейські встановлюють особи тих, хто це зробив. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківської області, передає УНН.

"Повідомлення про подію у Молодіжному парку міста надійшло до Київського відділу поліції 6 серпня о 17:30. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Триває перевірка.

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Нагадаємо, у Львові активісти розмалювали пам'ятну дошку агента НКВС і героя СРСР Миколи Кузнєцова на Пагорбі Слави. Активісти нанесли на могилу напис жовтою фарбою "Кузнєцов - ворог УПА".

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