В одному з парків Харкова розфарбували пам'ятник героям УПА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Невідомі розфарбували пам'ятник героям УПА у Молодіжному парку Харкова. Нині поліцейські встановлюють особи тих, хто це зробив. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківської області, передає УНН.
"Повідомлення про подію у Молодіжному парку міста надійшло до Київського відділу поліції 6 серпня о 17:30. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Триває перевірка.
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Нагадаємо, у Львові активісти розмалювали пам'ятну дошку агента НКВС і героя СРСР Миколи Кузнєцова на Пагорбі Слави. Активісти нанесли на могилу напис жовтою фарбою "Кузнєцов - ворог УПА".