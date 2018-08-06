В одном из парков Харькова раскрасили памятник героям УПА

"Сообщение о происшествии в Молодежном парке города поступило в Киевский отдел полиции 6 августа в 17:30. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

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Напомним, во Львове активисты разрисовали памятную доску агента НКВД и героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы. Активисты нанесли на могилу надпись желтой краской "Кузнецов - враг УПА".