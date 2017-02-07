В одному з німецьких зоопарків показали білих левенят
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Четверо білих левенят вперше з’явились на публіці у зоопарку Магдебурга. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Левенятам наразі уже місяць, вони народилися на Різдво. Своє світле забарвлення тварини мають через рецесивний ген.
Трьох хлопчиків і одну дівчинку вперше публічно показали під час зважування.
Зазначимо, білі леви – дуже рідкісні тварини у дикій природі. Через браконьєрство вони опинилися на межі зникнення.