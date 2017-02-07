В одном из немецких зоопарков показали белых львят
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Четверо белых львят впервые появились на публике в зоопарке Магдебурга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Львятам сейчас уже месяц, они родились на Рождество. Свою светлую окраску животные имеют через рецессивный ген.
Трех мальчиков и одну девочку впервые публично показали во время взвешивания.
Отметим, белые львы - очень редкие животные в дикой природе. Из-за браконьерства они оказались на грани исчезновения.