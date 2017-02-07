В одном из немецких зоопарков показали белых львят

Львятам сейчас уже месяц, они родились на Рождество. Свою светлую окраску животные имеют через рецессивный ген.

Трех мальчиков и одну девочку впервые публично показали во время взвешивания.

Отметим, белые львы - очень редкие животные в дикой природе. Из-за браконьерства они оказались на грани исчезновения.