В Одеську міську раду поскаржились на суп із хробаками у шкільній їдальні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В "Єдиному центрі звернення громадян" Одеської міськради зареєстрована скарга від 7 жовтня на те, що в школі № 66 в їдальні дітям подали суп, в якому виявлені черви, передає УНН з посиланням на сайт "Єдиного центру звернення громадян".
"Ось такий суп з "білком", за словами працівників школи 66, дають дітям на обід вже тиждень!!! І це після масового отруєння в школі 11", - написав заявник, розмістивши на сайті фото ложки з супом, в якій видно хробака.
У центрі у вівторок повідомили спершу, що Департаменту освіти і науки Одеської міської ради доручено вирішити питання до 22 жовтня, пізніше - що Департамент "переглянув звернення, готується відповідь".
Нагадаємо, у вересні в Одесі після харчування в шкільній їдальні в лікарні з отруєнням опинилися 53 учні.