В Одесский городской совет пожаловались на суп с червями в школьной столовой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В “Едином центре обращениях граждан” Одесского горсовета зарегистрирована жалоба от 7 октября на то, что в школе № 66 в столовой детям подали суп, в котором обнаружены черви, передаёт УНН со ссылкой на сайт “Единого центра обращения граждан”.
“Вот такой суп с „белком“, по словам работников школы 66, дают детям на обед уже неделю!!! И это после массового отравления в школе 11”, — написал заявитель, разместив на сайте фото ложки с супом, в которой видно червя.
В центре во вторник сообщили вначале, что Департаменту образования и науки Одесского городского совета поручено решить вопрос до 22 октября, позже — что Департамент “пересмотрел обращения, готовится ответ”.
Напомним, в сентябре в Одессе после питания в школьной столовой в больнице с отравлением оказались 53 ученика.