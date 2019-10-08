В Одесский городской совет пожаловались на суп с червями в школьной столовой

“Вот такой суп с „белком“, по словам работников школы 66, дают детям на обед уже неделю!!! И это после массового отравления в школе 11”, — написал заявитель, разместив на сайте фото ложки с супом, в которой видно червя.

В центре во вторник сообщили вначале, что Департаменту образования и науки Одесского городского совета поручено решить вопрос до 22 октября, позже — что Департамент “пересмотрел обращения, готовится ответ”.

Напомним, в сентябре в Одессе после питания в школьной столовой в больнице с отравлением оказались 53 ученика.