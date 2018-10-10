В одеському суді чоловік погрожував потерпілим вбивством

Інцидент стався у Суворовському районному суді Одеси. Під час засідання у резонансній справі стосовно підозрюваного у озброєному хуліганстві, один з присутніх у залі громадян порушував порядок, поводився вкрай агресивно та погрожував потерпілим фізичною розправою і вбивством.

“За викликом негайно прибула група батальйону поліції особливого призначення. Правопорушника, який виявився 35-річним громадянином однієї з держав ближнього зарубіжжя, було затримано. Як з’ясувалося, чоловік вже не вперше порушує законодавство України: наразі одним із судів міста розглядається справа за обвинуваченням його у незаконному поводженні зі зброєю”, — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано, слідство триває.

Як повідомляв УНН, на Сумщині онука засудили за вбивство власної 102-річної бабусі.