В одесском суде мужчина угрожал потерпевшим убийством

Инцидент произошел в Суворовском районном суде Одессы. Во время заседания по резонансному делу в отношении подозреваемого в вооруженном хулиганстве, один из присутствующих в зале граждан нарушал порядок, вел себя крайне агрессивно и угрожал потерпевшим физической расправой и убийством.

"По вызову немедленно прибыла группа батальона полиции особого назначения. Правонарушитель, который оказался 35-летним гражданином одного из государств ближнего зарубежья, был задержан. Как выяснилось, мужчина уже не впервые нарушает законодательство Украины: сейчас одним из судов города рассматривается дело по обвинению его в незаконном обращении с оружием", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан, следствие продолжается.

Как сообщал УНН, в Сумской области внука осудили за убийство собственной 102-летней бабушки.