В одесском суде мужчина угрожал потерпевшим убийством
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 10 октября. УНН. Полицейские задержали правонарушителя, который угрожал убийством в зале суда. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Инцидент произошел в Суворовском районном суде Одессы. Во время заседания по резонансному делу в отношении подозреваемого в вооруженном хулиганстве, один из присутствующих в зале граждан нарушал порядок, вел себя крайне агрессивно и угрожал потерпевшим физической расправой и убийством.
"По вызову немедленно прибыла группа батальона полиции особого назначения. Правонарушитель, который оказался 35-летним гражданином одного из государств ближнего зарубежья, был задержан. Как выяснилось, мужчина уже не впервые нарушает законодательство Украины: сейчас одним из судов города рассматривается дело по обвинению его в незаконном обращении с оружием", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан, следствие продолжается.
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