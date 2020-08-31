В Одеському морпорту розповіли, коли Delfi приберуть з узбережжя Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Затонулий біля одеського пляжу танкер Delfi планують прибрати протягом тижня. Про це розповів начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов, передає УНН.
"За попередніми розрахунками, за орієнтовним часом постановки на плав - це близько 7 діб. Але час може варіюватися як в більшу, так і в меншу сторону, в залежності від того, що побачать водолази", - уточнив він.
Постановці Delfi на рівний кіль передували цілодобові роботи, каже Сахаутдінов.
За його словами, підрядник прибрав близько 150 тонн піску і глини з пошкоджених відсіків, закачав воду в ліві бортові танки, щоб посилити перекидаючий момент, прибрав підводну скелю і підготував на морському дні спеціальну "постіль" для танкера.
Начальник адміністрації Одеського морпорту також роз'яснив, які роботи по Delfi будуть виконані найближчим часом.
"Буде проведена герметизація машинного відділення і інших приміщень, буде доставлений пантон до правого борту. Судно буде жорстко закріплене з цим пантоном з одного боку, а з іншого буде плавкран. І всю цю конструкцію буде транспортовано в безпечне місце", - пояснив Сахаутдінов.
Нагадаємо, у кінці липня держава позбавила права судновласника Delfi займатися його підняттям через попередні незграбні спроби. Відповідальним призначили міністра інфраструктури Владислава Криклія. У серпні Адміністрація морських портів оголосила конкурс на підняття танкера. Cвою безкоштовну допомогу державі запропонували дві компанії - "Трансшип" і "Бруклін-Київ", які підняли Delfi 26 серпня.