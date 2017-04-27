В Одеській ОДА назвали перейменування вулиць провокацією

“Візьмемо пані Терешкову. Так, вона стала першою жінкою-космонавтом в 1963 році, шкільна програма, пам’ятаємо. Але ж це не все, з чим пов’язане життя Терешкової! У депутатів міськради ж не настільки коротка пам’ять, сподіваюся, щоб забути про те, що та ж пані Терешкова як депутат Держдуми РФ в 2014 році проголосувала за анексію Криму. Я не знаю, чи нагороджена вона відзнакою „За повернення Криму“, але я знаю, що з цього почалася агресія Росії проти України, це принесло смерть і руйнування на нашу землю. Загинули тисячі людей, десятки тисяч скалічено, сотні тисяч вимушено стали біженцями, зруйновано підприємства та інфраструктуру!” — написав М.Степанов.

За словами очільника Одеської області, депутати міської ради повинні виправити помилку, якої припустилися, а компетентні органи повинні дати правову оцінку таким діям.

Нагадаємо, Прокуратура Одеської області розпочала кримінальне провадження, у зв’язку з прийняттям Одеською міською радою рішення щодо зміни назв вулиць та провулків.