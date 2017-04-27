В Одесской ОГА назвали переименование улиц провокацией

“Возьмем госпожу Терешкову. Да, она стала первой женщиной-космонавтом в 1963 году, школьная программа, помним. Но это не все, с чем связана жизнь Терешковой! У депутатов горсовета не настолько короткая память, надеюсь, чтобы забыть о том, что та же госпожа Терешкова как депутат Госдумы РФ в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма. Я не знаю, награждена ли она отличия „За возвращение Крыма“, но я знаю, что с этого началась агрессия России против Украины, это принесло смерть и разрушения на нашу землю. Погибли тысячи людей, десятки тысяч искалечены, сотни тысяч вынужденно стали беженцами, разрушены предприятия и инфраструктура!” — написал М.Степанов.

По словам главы Одесской области, депутаты городского совета должны исправить ошибку, которую допустили, а компетентные органы должны дать правовую оценку таким действиям.

Напомним, прокуратура Одесской области начала уголовное производство, в связи с принятием Одесским городским советом решения о изменения названий улиц и переулков.