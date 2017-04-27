В Одесской ОГА назвали переименование улиц провокацией

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 43415 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 106619 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 115731 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 127725 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 147469 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160267 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123617 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139019 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189890 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291581 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
4.8м/с
70%
Популярные новости

Кандидат в президенты Румынии Понта обещает прекратить экспорт зерна из Украины - Reuters

7 апреля, 19:11 • 7752 просмотра

Премьер Бельгии и министр обороны отправляются в Украину с визитом солидарности

7 апреля, 19:16 • 6652 просмотра

Новый посол Украины в Китае: что известно об Александре Нечитайло

7 апреля, 19:25 • 5318 просмотра

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

7 апреля, 19:45 • 6318 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 10166 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 189974 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 245872 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 447454 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 400089 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 485416 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28219 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27896 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42582 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64867 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71595 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В Одесской ОГА назвали переименование улиц провокацией

Киев • УНН

 • 13654 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Председатель Одесской ОГА Максим Степанов назвал решение Одесского городского совета о переименовании ряда улиц провокацией перед трагическими событиями 2 мая. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.

В Одесской ОГА назвали переименование улиц провокацией

“Возьмем госпожу Терешкову. Да, она стала первой женщиной-космонавтом в 1963 году, школьная программа, помним. Но это не все, с чем связана жизнь Терешковой! У депутатов горсовета не настолько короткая память, надеюсь, чтобы забыть о том, что та же госпожа Терешкова как депутат Госдумы РФ в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма. Я не знаю, награждена ли она отличия „За возвращение Крыма“, но я знаю, что с этого началась агрессия России против Украины, это принесло смерть и разрушения на нашу землю. Погибли тысячи людей, десятки тысяч искалечены, сотни тысяч вынужденно стали беженцами, разрушены предприятия и инфраструктура!” — написал М.Степанов.

По словам главы Одесской области, депутаты городского совета должны исправить ошибку, которую допустили, а компетентные органы должны дать правовую оценку таким действиям.

Напомним, прокуратура Одесской области начала уголовное производство, в связи с принятием Одесским городским советом решения о изменения названий улиц и переулков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.06
Bitcoin
$79,894.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,008.56
Ethereum
$1,585.93