В Одеській області виявили 155 нових випадків захворювання на COVID-19

Деталі

За даними медиків, в результаті ускладнень викликаних на гостру респіраторну інфекцію COVID-19 28 серпня померли 5 людей. Одужали від коронавірусу 14 осіб.

З початку пандемії в регіоні лабораторно підтвердили коронавірус у 144 217 хворих. 3070 померли.