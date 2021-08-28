В Одеській області виявили 155 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Станом на ранок 28 серпня в Одеській області виявили 155 нових випадків захворювання COVID-19. Це на 44 випадки більше, ніж днем раніше (111). Про це свідчить статистика МОЗ, передає УНН.
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За даними медиків, в результаті ускладнень викликаних на гостру респіраторну інфекцію COVID-19 28 серпня померли 5 людей. Одужали від коронавірусу 14 осіб.
З початку пандемії в регіоні лабораторно підтвердили коронавірус у 144 217 хворих. 3070 померли.