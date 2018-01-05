В Одеській області правоохоронці викрили групу наркоторговців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Одеській області правоохоронці припинили діяльність злочинного угрупування, яке розповсюджувало наркотичні речовини. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в Одеській області.
За словам правоохоронців, до відділу протидії наркозлочинності надійшла інформація про те, що група жителів Ізмаїльського району Одеської області причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Встановлено, що шестеро осіб організували на території міста Ізмаїл незаконний збут наркотиків.
"Працівники відділу протидії наркозлочинності та слідчі ГУНП в Одеській області, спільно з представниками прокуратури та прикордонної служби, проводять першочергові слідчі дії у містах Ізмаїл та Кілія, у ході яких вже виявлено та вилучено понад 400 г метадону, 100 г подрібненого димедролу, 25 мл розчину метадону, 10 мл розчину опію, а також засоби та приладдя для вживання наркотиків, грошові кошти, отримані від збуту наркотиків, у сумі 30 тисяч гривень, 3800 доларів США та 1 кг золотих виробів та банківські картки", - розповіли в прес-службі.
Зловмисниками виявилися представники однієї з національних меншин віком від 19 до 50 років, троє з яких раніше вже були судимі за вчинення аналогічних злочинів.
На теперішній час за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Раніше, правоохоронці виявили та затримали 50-річного киянина за зберігання та збут великої партії канабісу, який є наркотичним засобом.