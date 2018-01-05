В Одесской области правоохранители разоблачили группу наркоторговцев

По словам правоохранителей, в отдел противодействия наркопреступности поступила информация о том, что группа жителей Измаильского района Одесской области причастна к совершению уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Установлено, что шесть человек организовали на территории города Измаил незаконный сбыт наркотиков.

"Работники отдела противодействия наркопреступности и следователи ГУНП в Одесской области совместно с представителями прокуратуры и пограничной службы, проводят первоочередные следственные действия в поселке Измаил и городе Килия, в ходе которых уже обнаружено и изъято более 400 г метадона, 100 г измельченного димедрола, 25 мл раствора метадона, 10 мл опия, а также средства и принадлежности для употребления наркотиков, денежные средства, полученные от сбыта наркотиков, в сумме 30 000 гривен, 3800 долларов США и 1 кг золотых изделий и банковские карточки", - рассказали в пресс- службе.

Злоумышленниками оказались представители одной из национальных меньшинств в возрасте от 19 до 50 лет, трое из которых ранее уже были судимы за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее, правоохранители обнаружили и задержали 50-летнего киевлянина за хранение и сбыт крупной партии каннабиса, который является наркотическим средством.