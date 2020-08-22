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На Одещині посадовець Держпраці вимагала хабарі з підприємців регіону

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Одеській області під час отримання хабара затримали посадовицю обласного управління Держпраці. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, передає УНН.

На Одещині посадовець Держпраці вимагала хабарі з підприємців регіону

“Правопорушниця вимагала 2500 доларів США за дозвільні документи на розміщення автозаправної станції скрапленого газу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затримали начальницю одного з відділів Головного управління Держпраці в Одеській області одразу після одержання частини хабара у розмірі 5 тис. грн.

“Посадовиця налагодила схему вимагання та одержання неправомірної вигоди з підприємців регіону за реєстрацію та видачу дозвільних документів щодо розміщення об’єктів підвищеної небезпеки, а саме автозаправних станцій скрапленого газу”, — повідомили в поліції.

В відомстві додали, що наразі вирішується питання щодо затримання жінки та повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у Київській області на вимаганні хабара затримали слідчого Нацполіції.

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