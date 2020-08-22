На Одещині посадовець Держпраці вимагала хабарі з підприємців регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Одеській області під час отримання хабара затримали посадовицю обласного управління Держпраці. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, передає УНН.
“Правопорушниця вимагала 2500 доларів США за дозвільні документи на розміщення автозаправної станції скрапленого газу”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що затримали начальницю одного з відділів Головного управління Держпраці в Одеській області одразу після одержання частини хабара у розмірі 5 тис. грн.
“Посадовиця налагодила схему вимагання та одержання неправомірної вигоди з підприємців регіону за реєстрацію та видачу дозвільних документів щодо розміщення об’єктів підвищеної небезпеки, а саме автозаправних станцій скрапленого газу”, — повідомили в поліції.
В відомстві додали, що наразі вирішується питання щодо затримання жінки та повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Київській області на вимаганні хабара затримали слідчого Нацполіції.