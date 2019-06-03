В Одеській області 11-річна дівчинка загинула від удару струмом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В Одеській області 11-річна дівчинка загинула від ураження електричним струмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Так, трагедія сталася в одному із сіл Кодимського району.
Як встановила слідчо-оперативна група, у родині є ще двоє дітей віком 10-ти та 15-ти років, а батьки раніше вже потрапляли у поле зору правоохоронців через сімейні сварки.
"За попередніми даними, доки мати поралася по господарству, а батько повів коня на пасовище, дівчинка гралась у підсобному приміщенні. Там вона взялась за несправний електричний дріт від електроплитки та внаслідок замикання загинула на місці", - прокоментували в поліції.
За фактом смерті дівчинки розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") та 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Триває слідство.
Нагадаємо, на Львівщині хлопця госпіталізували до лікарні через ураження струмом.