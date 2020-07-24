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В Одеській міськраді прокоментували підняття танкера Delfi: працюють експерти

В Одеській міськраді прокоментували підняття танкера Delfi: працюють експерти

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Танкер Delfi, який минулої осені зазнав аварії на одеському узбережжі, планують підняти: наразі там працюють експерти. Про це УНН розповіла директор департаменту культури і туризму Одеської міськради Тетяна Маркова.

Відповідаючи на запитання, чи попереджав Зеленський про свій нещодавній візит до Одеси, Маркова відповіла: "Ні, він не попереджав. І він приїжджав не з перевірками, а подивитися... відкрити щось у регіоні. І побачити, що робиться з цим Delfi. Тому що "селфі з Delfi" - це вже "тренд" цього сезону в Одесі, це вже така гумористична ситуація. Одесити завжди сміються над якимись такими не дуже приємними ситуаціями.... Але це насправді дуже неприємна історія. Там затримують забруднення, якщо воно може статися. І вже сьогодні знов є така ідея, що він буде піднятий і там працюють експерти. Подивимось, що з цього буде".

Як повідомлялося в УНН раніше, танкер Delfi, який минулої осені зазнав аварії на одеському узбережжі, сьогодні, 24 липня, знову спробують підняти з пляжу в Одесі.

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