В одеських школах бракує вчителів природничих предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У школах Одеси бракує понад 400 педагогів, особливо вчителів хімії, фізики та біології, а також фахівців із супроводу інклюзивного навчання. Про це 21 лютого повідомила директор департаменту освіти мерії Одеси Олена Буйневич, повідомляє УНН.
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"З фізикою в Одесі та в Україні загалом буде катастрофа найближчим часом, бо навіть групи у вишах не набирають. Діти не йдуть на цю спеціальність, вона не користується попитом в абітурієнтів. Середній вік вчителів дуже високий", – розповіла Буйневич.
Посадовиця повідомила, що протягом 2021 року в одеські школи прийшло лише 50 молодих спеціалістів, хоча освітян у місті випускають два виші.
Фахівець додала, що у всіх обласних центрах України сильний брак вчителів природничих дисциплін. Водночас Буйневич зазначила, що два роки тому в Одесі дефіцит кадрів становив 600 педагогів.
Зазначимо, що у середині лютого директор обласного департаменту освіти та науки Олександр Лончак заявив про дефіцит педагогічних кадрів в Одеському регіоні. За його словами, у регіоні фіксують брак фізиків, математиків, хіміків, вчителів іноземних мов.