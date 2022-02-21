В одесских школах не хватает учителей естественнонаучных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В школах Одессы не хватает более 400 педагогов, особенно учителей химии, физики, и биологии, а также специалистов по сопровождению инклюзивного обучения. Об этом 21 февраля сообщила директор департамента образования мэрии Одессы Елена Буйневич, передает УНН.
Детали
"С физикой в Одессе и в Украине в целом будет катастрофа в ближайшее время, потому что даже группы в вузах не набираются. Дети не идут на эту специальность, она не востребована у абитуриентов. Средний возраст учителей очень высокий", - рассказала Буйневич.
Чиновница сообщила, что в течение 2021 года в одесские школы пришли только 50 молодых специалистов, хотя педагогов в городе выпускают два вуза.
Специалист добавила, что во всех областных центрах Украины сильный недостаток учителей естественнонаучных дисциплин. В то же время Буйневич отметила, что два года назад в Одессе дефицит кадров составлял 600 педагогов.
Отметим, что в середине февраля директор областного департамента образования и науки Александр Лончак заявил о дефиците педагогических кадров в Одесском регионе. По его словам, в регионе наблюдается нехватка физиков, математиков, химиков, учителей иностранных языков.