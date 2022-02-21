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В одесских школах не хватает учителей естественнонаучных предметов

В одесских школах не хватает учителей естественнонаучных предметов

Киев • УНН

 • 93653 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В школах Одессы не хватает более 400 педагогов, особенно учителей химии, физики, и биологии, а также специалистов по сопровождению инклюзивного обучения. Об этом 21 февраля сообщила директор департамента образования мэрии Одессы Елена Буйневич, передает УНН.

Детали

"С физикой в Одессе и в Украине в целом будет катастрофа в ближайшее время, потому что даже группы в вузах не набираются. Дети не идут на эту специальность, она не востребована у абитуриентов. Средний возраст учителей очень высокий", - рассказала Буйневич.

Чиновница сообщила, что в течение 2021 года в одесские школы пришли только 50 молодых специалистов, хотя педагогов в городе выпускают два вуза.

Специалист добавила, что во всех областных центрах Украины сильный недостаток учителей естественнонаучных дисциплин. В то же время Буйневич отметила, что два года назад в Одессе дефицит кадров составлял 600 педагогов.

Отметим, что в середине февраля директор областного департамента образования и науки Александр Лончак заявил о дефиците педагогических кадров в Одесском регионе. По его словам, в регионе наблюдается нехватка физиков, математиков, химиков, учителей иностранных языков.

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