В Одеських реанімаціях закінчилися місця для коронавірусних пацієнтів - волонтери

“Реанімаційні місця закінчилися пару днів назад. Реаніматологів більше не стало, а ліжка в таке відділення просто не поставиш. Ковідних стаціонарів у місті у нас зараз всього 4 на місто і область. Решта не отримали ще ковідние пакети”, — пише волонтер.

Ножевнікова зазначає, що станом на вечір 26 вересня в інфекційній лікарні Одеси закінчилися жіночі місця. Пацієнти оплачують лікування самостійно, так як держава не виділяє установам достатнього фінансування.

“Не сподівайтеся, що ви будете лікуватися безкоштовно. Випадків, коли пишуть списки медикаментів вже просто вагон і візок. Фінансування не вистачає. Ну і людський фактор деяких співробітників лікарень теж є — окремі персонажі просто втрачають зв’язок з реальністю (пишуть списки на все). У протокол внесли ремдісівір. А ось купити забули. Флакон коштує 3200 грн”, — пише волонтер.

Ножевнікова повідомляє, що серед пацієнтів реанімації є і вакциновані. За її словами добові госпіталізації збільшилися в 4 рази.