В Одесских реанимациях закончились места для коронавирусных пациентов - волонтеры
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Места в реанимационных отделениях одесских больниц закончились из-за большого количества заболевших. Об этом на своей странице в соцсети сообщила волонтер Катерина Ножевникова.
“Реанимационные места закончились пару дней назад. Реаниматологов больше не стало, а койки в такое отделение просто не поставишь. Ковидных стационаров в городе у нас сейчас всего 4 на город и область. Остальные не получили ещё ковидные пакеты”, — пишет волонтер.
Ножевникова отмечает, что по состоянию на вечер 26 сентября в инфекционной больнице Одессы закончились женские места. Пациенты оплачивают лечение самостоятельно, так как государство не выделяет учреждениям достаточного финансирования.
“Не надейтесь, что вы будете лечиться бесплатно. Случаев, когда пишут списки медикаментов уже просто вагон и тележка. Финансирования не хватает. Ну и человеческий фактор некоторых сотрудников больниц тоже имеется — отдельные персонажи просто теряют связь с реальностью (пишут списки на все). В протокол внесли ремдисивир. А вот купить забыли. Флакон стоит 3200 грн”, — пишет волонтер.
Ножевникова сообщает, что среди пациентов реанимаций есть и вакцинированные. По ее словам суточные госпитализации увеличились в 4 раза.