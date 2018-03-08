В Одеській області п’яні чоловіки забили до смерті жінку

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КИЇВ. 8 березня. УНН. В селі Слобідка Іванівського району (Одеська область) на вулиці було виявлено тіло 51-річної жительки. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба області, передає УНН.

“Встановлено, що напередодні потерпіла була в гостях у свого односельця, де вживала спиртне з господарем будинку та його приятелем. Між нею та чоловіками виникла сварка, яка закінчилася побиттям жінки. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждала померла. Згідно з попереднім висновком судмедексперта, причиною смерті стали переломи 11 ребер та больовий шок”, — йдеться в повідомлені.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Обидва підозрюваних затримані в порядку ст.208 КПК України. З ними проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, співробітник поліції полку особливого призначення вчинив самогубство, перебуваючи на посту у селищі Козин неподалік резиденції Президента України Петра Порошенка.

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