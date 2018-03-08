В Одесской области пьяные мужчины забили до смерти женщину

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 50192 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 60987 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64239 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103771 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103918 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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КИЕВ. 8 марта. УНН. В селе Слободка Ивановского района (Одесская область) на улице было обнаружено тело 51-летней жительницы. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба области, передает УНН.

"Установлено, что накануне потерпевшая была в гостях у своего односельчанина, где употребляла спиртное с хозяином дома и его приятелем. Между ней и мужчинами возникла ссора, которая закончилась избиением женщины. От полученных телесных повреждений пострадавшая умерла. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, причиной смерти стали переломы 11 ребер и болевой шок", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Оба подозреваемых задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. С ними проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в поселке Козин недалеко от резиденции Президента Украины Петра Порошенко.

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