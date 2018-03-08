В Одесской области пьяные мужчины забили до смерти женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В селе Слободка Ивановского района (Одесская область) на улице было обнаружено тело 51-летней жительницы. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба области, передает УНН.
"Установлено, что накануне потерпевшая была в гостях у своего односельчанина, где употребляла спиртное с хозяином дома и его приятелем. Между ней и мужчинами возникла ссора, которая закончилась избиением женщины. От полученных телесных повреждений пострадавшая умерла. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, причиной смерти стали переломы 11 ребер и болевой шок", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Оба подозреваемых задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. С ними проводятся неотложные следственные действия.
Напомним, сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в поселке Козин недалеко от резиденции Президента Украины Петра Порошенко.