В Одесі з'явився пам'ятник каменоломам
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Пам'ятник каменоломам відкрили в Одесі на вулиці Буніна, 7, біля входу в музей "Катакомба Кантакузена". Таким чином у мерії вирішили увічнити пам'ять про людей, працею яких була побудована більша частина міста, передає УНН.
Деталі
Скульптура виготовлена з Одеського ракушняка і являє собою двох каменоломів, які присіли перепочити на піднятих з шахти каменях після виснажливої праці. Поруч з ними пилка для різання ракушняка, кирка і ліхтар. Автор композиції-скульптор Олександр Коваленко.
Одеса з часів свого заснування будувалася з каменю, який добувався в підземних каменоломнях. У 1869 році тільки зареєстрованих каменоломів налічувалося 10 384. Видобуток каменю вівся на Слобідці, Молдаванці, Бугаївці, Куяльнику, в приморській частині міста, Усатово і Нерубайському. Верхня частина черепашникового пласта - "Дикун" - бралася для засипки фундаментів, мощення вулиць і доріг. Середня частина, так званий пильний камінь, використовувалася як будівельний матеріал при спорудженні житлових і громадських будівель.
Після закриття виробок залишалися підземні тунелі, які в подальшому використовувалися одеситами для різних цілей. У деяких з них сьогодні працюють музеї, де можна познайомитися з історією Одеси.