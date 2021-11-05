В Одесі з'явився пам'ятник каменоломам

Деталі

Скульптура виготовлена з Одеського ракушняка і являє собою двох каменоломів, які присіли перепочити на піднятих з шахти каменях після виснажливої праці. Поруч з ними пилка для різання ракушняка, кирка і ліхтар. Автор композиції-скульптор Олександр Коваленко.

Одеса з часів свого заснування будувалася з каменю, який добувався в підземних каменоломнях. У 1869 році тільки зареєстрованих каменоломів налічувалося 10 384. Видобуток каменю вівся на Слобідці, Молдаванці, Бугаївці, Куяльнику, в приморській частині міста, Усатово і Нерубайському. Верхня частина черепашникового пласта - "Дикун" - бралася для засипки фундаментів, мощення вулиць і доріг. Середня частина, так званий пильний камінь, використовувалася як будівельний матеріал при спорудженні житлових і громадських будівель.

Після закриття виробок залишалися підземні тунелі, які в подальшому використовувалися одеситами для різних цілей. У деяких з них сьогодні працюють музеї, де можна познайомитися з історією Одеси.