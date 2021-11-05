В Одессе появился памятник каменоломам

Детали

Скульптура изготовлена из одесского ракушняка и представляет собой двух каменоломов, присевших передохнуть на поднятые из шахты камни после изнурительного труда. Рядом с ними пила для резки ракушняка, кирка и фонарь. Автор композиции — скульптор Александр Коваленко.

Одесса со времен своего основания строилась из камня, который добывался в подземных каменоломнях. В 1869 году только зарегистрированных каменоломов насчитывалось 10 384. Добыча камня велась на Слободке, Молдаванке, Бугаевке, Куяльнике, в приморской части города, Усатово и Нерубайском. Верхняя часть ракушечникового пласта — “дикарь” — бралась для засыпки фундаментов, мощения улиц и дорог. Средняя часть, так называемый пильный камень, использовалась как строительный материал при сооружении жилых и общественных зданий.

После закрытия выработок оставались подземные туннели, которые в дальнейшем использовались одесситами для различных целей. В некоторых из них сегодня работают музеи, где можно познакомиться с историей Одессы.