В Одесі зустрічатимуть двохмільйонного туриста
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні одесити будуть зустрічати двохмільйонного туриста з початку року. Зустріч відбудеться о 14:40 на залізничному вокзалі на площі перед коліями. Про це проінформували у прес-службі Одеської міської ради, повідомляє УНН.
Урочисту зустріч організував Департамент культури і туризму ОМР. Планується, що почесного гостя буде вітати із приіздом до Південноі Пальміри духовий оркестр Одеського муніципального театру духової музики ім. А.Я.Саліка.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Прикарпатті може з'явитись 14-кілометрова канатна дорога.