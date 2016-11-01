В Одессе будут встречать двухмиллионного туриста

Торжественную встречу организовал Департамент культуры и туризма ОГС. Планируется, что почетного гостя будет поздравлять с приездом в Южную Пальмиру духовой оркестр Одесского муниципального театра духовой музыки им. А.Я.Салика.

Напомним, как сообщал УНН, на Прикарпатье может появиться 14-километровая канатная дорога.