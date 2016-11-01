В Одессе будут встречать двухмиллионного туриста
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня одесситы будут встречать двухмиллионного туриста с начала года. Встреча состоится в 14:40 на железнодорожном вокзале на площади перед путями. Об этом проинформировали в пресс-службе Одесского городского совета, сообщает УНН.
Торжественную встречу организовал Департамент культуры и туризма ОГС. Планируется, что почетного гостя будет поздравлять с приездом в Южную Пальмиру духовой оркестр Одесского муниципального театра духовой музыки им. А.Я.Салика.
Напомним, как сообщал УНН, на Прикарпатье может появиться 14-километровая канатная дорога.