В Одесі зупинили незаконне будівництво яхт-клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Одеська прокуратура зупинила будівництво багатоповерхівки на березі моря, яку начебто мали використовувати як яхт-клуб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
"За клопотанням Одеської місцевої прокуратури №3 суд арештував земельну ділянку на Французькому бульварі, 1/5 із забороною проведення будь-яких будівельних робіт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у березні цього року Одеська міська рада затвердила проект землеустрою про відведення земельної ділянки в районі Аркадії площею майже 0,7 га та надала її в оренду підприємству, а на початку вересня одеське управління ДАБК дозволило своїм рішенням фірмі розпочати будівельні роботи.
"Землю підприємству виділили начебто під зведення яхт-клубу та за проектом тут планували збудувати три корпуси від 3 до 11 поверхів, площею понад 22 тис. м. кв., у тому числі 157 "кімнат для відпочинку" та 48 паркінг-місць", - зазначили у пресслужбі.
Вказано, що у складі яхт-клубу не було передбачено влаштування причалів для стоянки судів, для цього мали використовувати довколишні існуючі причали поза межами даної території.
"Поряд із цим, положення Водного кодексу України забороняють будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних) в межах прибережної захисної смуги. Таким чином, прокуратура за своїм клопотанням зупинила протиправні роботи із забудови прибережної захисної смуги Чорного моря. Ці заходи у рамках розслідування правоохоронці вжили з метою забезпечення вільного доступу громадян до пляжу і моря", - додали у пресслужбі.
Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за ст. 356, ч. 2 (самоправство), ст. 197-1, ч. 1 (самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику), ст. 364-1, ч. 1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за допомогою нової послуги "електронний кабінет забудовника" корупція з часом має зовсім зникнути як явище зі сфери будівництва.