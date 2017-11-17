В Одесі зірвали концерт Райкіна
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Активісти в Одесі зірвали концерт Костянтина Райкіна, передає кореспондент УНН.
Російський артист Райкін так і не вийшов до одеситів, які прийшли на його концерт.
Через активістів у балаклавах, які блокували виступ, до театру прибула поліція.
На запитання активістів, чому поліція охороняє "кримнашиста" Райкіна, правоохоронці зазначили, що вони забезпечують безпеку.
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Люди, які прийшли на концерт російського артиста неодноразово вступали у суперечки із активістами - вимагали, аби ті показали і обличчя, а також пропонували самим читати вірші замість Райкіна.
Зараз більшість одеситів уже залишили театр, але активісти залишились біля будівлі, аби зачекати Райкіна.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав Закон “Про внесення змін до Закону України „Про гастрольні заходи в Україні“ щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора”.