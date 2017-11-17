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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 27248 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 61208 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 80450 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 86140 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В Одессе сорвали концерт Райкина

В Одессе сорвали концерт Райкина

Киев  •  УНН

 • 16727 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Активисты в Одессе сорвали концерт Константина Райкина, передает корреспондент УНН.

Российский артист Райкин так и не вышел к одесситам, которые пришли на его концерт.

Из-за активистов в балаклавах, которые блокировали выступление, в театр прибыла полиция.

На вопрос активистов, почему полиция охраняет "кримнашиста" Райкина, правоохранители отметили, что они обеспечивают безопасность.

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Люди, которые пришли на концерт российского артиста неоднократно вступали в споры с активистами - требовали, чтобы те показали и лица, а также предлагали самым читать стихи вместо Райкина.

Сейчас большинство одесситов уже покинули театр, но активисты остались у здания, чтобы подождать Райкина.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора".

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