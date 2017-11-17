В Одессе сорвали концерт Райкина
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Активисты в Одессе сорвали концерт Константина Райкина, передает корреспондент УНН.
Российский артист Райкин так и не вышел к одесситам, которые пришли на его концерт.
Из-за активистов в балаклавах, которые блокировали выступление, в театр прибыла полиция.
На вопрос активистов, почему полиция охраняет "кримнашиста" Райкина, правоохранители отметили, что они обеспечивают безопасность.
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Люди, которые пришли на концерт российского артиста неоднократно вступали в споры с активистами - требовали, чтобы те показали и лица, а также предлагали самым читать стихи вместо Райкина.
Сейчас большинство одесситов уже покинули театр, но активисты остались у здания, чтобы подождать Райкина.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора".