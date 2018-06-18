В Одесі жінка впала з мосту: знайшли передсмертну записку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Жінка впала з залізничного мосту в Одесі. В її речах знайшли передсмертну записку. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"Поліцейські проводять перевірку за фактом отримання тілесних ушкоджень жінкою, яка впала з залізничного мосту. Подія мала місце на вулиці Люстдорфська дорога", – зазначили в поліції.
Жінку доставили до міської клінічної лікарні для надання необхідної медичної допомоги.
"З метою з'ясування усіх обставин події на місці працює слідчо-оперативна група Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одеса. Правоохоронці перевіряють основну версію - спроба вчинення жінкою самогубства, так як в її речах знаходилася передсмертна записка", – йдеться в повідомленні поліції.
Нагадаємо, на Хмельниччині студент впав з пішохідного мосту на контактну мережу та отримав електротравму.