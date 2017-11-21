В Одесі затримали зловмисників, які представлялися співробітниками СБУ і грабували людей

“Слідством встановлено, що усі члени угрупування входили до складу однієї з патріотичних організації міста. Вдень вони на різноманітних акціях демонстрували свою активну громадянську позицію, а вночі перетворювалися на нещадних розбійників. На їх рахунку два розбійні напади”, — йдеться у повідомленні.

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Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч.5 ст.27 та ч.2 ст.187 ККУ. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує покарання до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні поточного року правоохоронці Одещини затримали групу зловмисників, які маскувалися під працівників СБУ та, використовуючи макети автоматичної зброї, скоювали розбійні напади на іноземців.

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